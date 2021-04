Microsoft: Morgan Stanley sieht Konzern auf dem Weg zum „Netflix of Gaming“

Kein dreifaches Hoch, sondern ein dreifaches „C“ macht für die Experten der amerikanischen Investmentbank den Unterschied bei Microsoft. Die drei C stehen für Content, Community und Cloud. Hier sieht Morgan Stanley drei ganz große Wachstumstreiber bei dem US-Softwareriesen. Aus diesem Grund empfehlen die Experten eine Übergewichtung der Aktie und sehen das Kursziel bei 290 Dollar.

„Netflix of Gaming“

Schon jetzt hat Microsoft bereits 18 Millionen monatliche Abonnenten des Game Pass Dienstes, welcher einen monatliche Gebühr erfordert. Durch die hervorgehobenen drei C könnte sich die Zahl der Kunden in den kommenden Jahren deutlich vergrößern, besonders das Microsoft die Bereich durch übernahmen immer weiter stärk.

C wie Content

Gute Spiele sind für den Game Pass genau so wichtig, wie gute Filme und Serien für Netflix. Und hier hat Microsoft laut Morgan Stanley einen cleveren Schachzug gemacht. Damit, dass Content-Angebot gut und hoch bleibt, hat man sich in Redmond vor gar nicht langer Zeit entschieden Zenix Media für 7,5 Milliarden Doller zu übernehmen. Damit gehört jetzt auch die Gaming-Schmiede Bethesda zu Microsoft, was das Angebot im Game-Pass sofort und auch in Zukunft deutlich aufwertet. Aktuell bietet der Pass Zugriff auf einen Katalog mit über 100 Titeln.

C wie Community

Hier führt Morgan Stanley an, dass Microsoft derzeit mehr als 100 Millionen aktive Benutzer pro Monat für seinen Xbox Live-Abonnementdienst hat, der Zugriff auf Online-Multiplayer-Funktionen und andere Angebote bietet. Mit einer Übernahme der Chat-App Discord, die Microsoft gerade nachgesagt wird, könnte die Microsoft Community auf einen Schlag erheblich größer werden. Aktuell hat Discord 140 Millionen monatliche Nutzer. Momentan wird gemunkelt, dass der Software-Gigant bereit ist 10 Milliarden Dollar für Discord auf den Tisch zu legen. Das wäre dann die zweitgrößte Übernahme der Amerikaner. Für LinkedIn legten sie 26,2 Milliarden Dollar hin. Für Morgan Stanley wäre die Übernahme daher eine sinnvolle Ergänzung für die Zukunft

C wie Cloud

Bleibt noch die Wolke, die Morgan Stanley als Pluspunkt für Microsoft sieht. Klar das sich ein Großteil des Game Pass in Microsofts Cloud-Plattform Azure abspielt. Hinzu kommt noch PlayFab, eine Back-End-Plattform für Livespiele.

Sollte der Game-Pass seine Erfolgsserie weiter fortsetzen, dann könnte es auch gut möglich sein, dass Microsoft ähnlich wie Netflix ein Franchise-System mit anderen Spieleentwicklern einführt. Sollte dies der Fall werden, dann hätte Morgan Stanley recht und Microsoft wäre das „Netflix of Gaming“

Von Markus Weingran

Foto: Miguel Lagoa / shutterstock.com