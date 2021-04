MICROSOFT - Und plötzlich steigt sie wieder

Microsoft Corp. - WKN: 870747 - ISIN: US5949181045 - Kurs: 256,790 $ (NASDAQ)

Ich habe die Aktie am 16. März um 20:03 Uhr auf Guidants PROmax charttechnisch bullisch vorgestellt. Ähnlich wie die bullische Alphabet C (Google) Vorstellung am 1. April konnte auch die Microsoft dynamisch steil nach oben ausbrechen. Nach zweimonatiger Lethargie plötzlich starke Käufe und dynamisch steigende Kurse. Anbei die zugehörige Prognoseskizze, der Kurs bewegte sich entsprechend des eingezogenen blauen Prognosepfeils. Das Projektionsziel bei 258 USD wurde heute fast erreicht. Als aktive Anleger versuchen wir möglich nicht verwundbar mit Positionen in einem Basiswert zu stehen, der korrigiert. Man weiss nie, wie lange sich die Korrektur hinzieht und wie tief die Kurse dabei fallen werden. Interessant wird es für uns, wenn sich charttechnisch ein Ende der Korrektur ankündigt und der Beginn einer Aufwärtsbewegung, eines Aufwärtsimpulses.

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)