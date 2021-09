Microsoft warnt Azure-Kunden vor weiterem möglichem Datenleck

San Francisco (Reuters) - Der weltgrößte Softwarekonzern Microsoft warnt erneut einige seiner Azure-Cloud-Kunden vor einer Sicherheitslücke, die Hackern den Zugriff auf ihre Daten ermöglicht haben könnten.

Die von der IT-Sicherheitsfirma Palo Alto Networks gemeldete Schwachstelle sei behoben worden und es lägen keine Beweise dafür vor, dass Hacker in das System eingedrungen seien, teilte das Sicherheitsteam von Microsoft in einem Blogbeitrag am Mittwoch mit. Kunden, die möglicherweise von den Aktivitäten der IT-Spezialisten betroffen sein könnten, seien aufgefordert worden, ihre Anmeldedaten vorsichtshalber zu ändern.

Die Sicherheitslücke ist die zweite größere Schwachstelle in Microsofts Kernsystem Azure innerhalb weniger Wochen. Ende August beschrieben Cybersicherheitsexperten einen Datenbankfehler, der es einem Kunden ermöglicht hatte, Daten eines anderen Kunden zu manipulieren.