Milliardäre haben auf diese Aktien gesetzt, als der Markt einbrach

Seit der Aktienmarkt am 19. Februar 2020 sein Allzeithoch erreicht hat, erleben die Anleger eine wilde Fahrt. Der berühmte Dow Jones Industrial Average hat in den vergangenen vier Wochen neun der elf größten Eintagesrückgänge verzeichnet. Darüber hinaus lag der Benchmark S&P 500 in der vergangenen Woche um 32 % unter seinem vier Wochen zuvor erreichten Allzeithoch.

Wir haben schon viele Bärenmärkte erlebt, aber die Geschwindigkeit, mit der diesmal der Teppich unter der Börse weggezogen wurde, hat keine Parallele. Ob du nun 100 Euro oder 100 Milliarden Dollar investiert hast - die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass dein Depot verprügelt wurde.

Der durch die Ausbreitung von COVID-19 ausgelöste Börsencrash hat jedoch auch Investoren jeder Größe die Tür zu möglichen Schnäppchen geöffnet. Obwohl Milliardäre und Geldmanager mit milliardenschweren Portfolios in der Regel nur einmal pro Quartal ihre Kauf- und Verkaufsaktivitäten durch die Einreichung des Formulars 13F bei der Börsenaufsichtsbehörde offenlegen müssen, hat eine Handvoll der reichsten Amerikaner kürzlich offengelegt, was sie gekauft haben, als der Aktienmarkt einbrach.

Warren Buffett: Delta Air Lines

Berkshire Hathaway-CEO Warren Buffett ist wohl der größte Investor unserer Zeit und hat die Renditen des S&P 500 auf lange Sicht mit Bravour übertroffen. Wenn er also etwas kauft oder verkauft, neigen Wall Street und Main Street dazu, genau aufzupassen.

Anfang dieses Monats erwarb das Orakel von Omaha etwas mehr als 976.000 Aktien von Delta Air Lines für einen durchschnittlichen Preis von etwa 46,40 US-Dollar pro Aktie. Diese Investition von 45,3 Millionen US-Dollar ist ein wahrer Tropfen auf den heißen Stein für Berkshire Hathaway, das Ende 2019 über einen Barbestand von 128 Milliarden US-Dollar verfügte. Es ist auch erwähnenswert, dass Buffett diesen Kauf nur deshalb melden musste, weil die Beteiligung seines Unternehmens an Delta Air Lines mehr als 10 % der ausstehenden Aktien betrug. Wir werden das gesamte Spektrum der Käufe und Verkäufe von Buffett Mitte Mai herausfinden, wenn Berkshire seine 13F einreicht.

Du fragst dich, warum Delta Air Lines kaufen? Buffett hatte schon immer eine Affinität für Value-Investments und die Luftfahrtindustrie wurde in letzter Zeit mit einem außergewöhnlich niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis bewertet. In Verbindung mit Deltas recht beständigem Aktienrückkaufprogramm und einer Dividendenrendite von 3,5 % zum Zeitpunkt des Kaufs sah es nach einer angemessen bewerteten Fluggesellschaft aus.

Die Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung von COVID-19 haben jedoch alle großen US-Fluggesellschaften dazu veranlasst, ihre Kapazitäten drastisch zu reduzieren und mehr oder weniger um eine staatliche Rettung zu beten. So wurden Buffetts Delta-Investition die Flügel gestutzt und sie verlor 54 % in weniger als drei Wochen.

Mark Cuban: Live Nation und Twitter

Obwohl Mark Cuban eher als Unternehmer und berüchtigter Besitzer der Dallas Mavericks der National Basketball Association bekannt ist, hat er sich in das Haifischbecken getraut, als die Börse einbrach. In einem Interview mit Maria Bartiromo von Fox Business gab Cuban bekannt, dass er an Aktien von Live Nation und Twitter genascht hat.

Live Nation ist ein Unterhaltungsunternehmen, das Einnahmen durch die Förderung von Livemusikveranstaltungen und -festivals erzielt und auch als Kartenvermittler für eine Vielzahl von Veranstaltungen fungiert (ähnlich wie CTS Eventim). Du bist vielleicht schon über dessen Namen gestolpert, ohne es zu merken, da es die Firma hinter Ticketmaster ist. Cuban glaubt, dass die Künstler einen Weg finden werden, um aufzutreten und damit den Kern der Tätigkeit von Live Nation, nämlich die Promotion von Liveveranstaltungen, zu unterstützen. Aber mit den Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus, die Veranstaltungen mit großen Versammlungen verbieten, hat sich die Haupteinnahmequelle von Live Nation auf ein Kriechen verlangsamt. Das macht diese populäre Aktie zu einer etwas riskanten Wette.

Im Vergleich dazu wäre es nicht überraschend, wenn die Social-Media-Plattform Twitter einen Anstieg der Mitgliederzahlen verzeichnen würde, da mehr Menschen von zu Hause aus arbeiten oder zu Hause festsitzen, um von Mitmenschen Abstand zu halten und die Verbreitung von COVID-19 zu verlangsamen. Es bleibt abzuwarten, ob die Werbeeinnahmen von Twitter in den kommenden Monaten steigen werden, da Rezessionen in der Regel die Werbeausgaben der Unternehmen reduzieren. Aber diese Investition von Cuban ist sicherlich eine, bei der ich mir vorstellen kann, dass sie sich auf lange Sicht auszahlen wird.

Sogar aktivistische Investoren haben versucht, Tiefstkurse abzugreifen. Der Milliardär Carl Icahn kaufte zwischen dem 10. und 12. März mehr als 11,4 Millionen Aktien des Autovermietungsgiganten Hertz Global zu einem Durchschnittspreis von 7,43 US-Dollar. Außerdem erwarb er zwischen dem 9. und 11. März etwa 2,59 Millionen Aktien von Newell Brands zu einem Durchschnittspreis von 13,41 US-Dollar pro Aktie.

Der Erwerb zusätzlicher Aktien von Hertz sollte eigentlich nicht überraschen, denn Icahn Capital Management baut seine Position bei diesem Autovermieter seit sechs Jahren stetig aus. Nach dieser letzten Kaufrunde hält Icahn fast 39 % der Anteile an dem Unternehmen. In diesen sechs Jahren hat Icahn erfolgreich Sitze im Aufsichtsrat (Board) gewonnen und das Managementteam umgestaltet, um das Wachstum voranzutreiben. Obwohl das Gewinnwachstum in den kommenden Jahren leicht über dem Umsatzwachstum liegen könnte, da das Unternehmen seine betriebliche Effizienz verbessern will, scheint die Bilanz von Hertz, die eine Nettoverschuldung von rund 18 Milliarden US-Dollar aufweist, ein unschöner Makel zu sein. Ich für meinen Teil lasse lieber die Finger davon.

Icahn besaß auch einen stattlichen Anteil des Konsumgüterunternehmens Newell Brands, bevor er Anfang des Monats noch zusätzliche Aktien hinzufügte. Er besitzt nun 45,1 Millionen Aktien, was einer Beteiligung von 10,7 % entspricht. Newell, das hinter Marken wie Sharpie, Coleman und Rubbermaid steht, ist mit weniger als dem 8-Fachen des Gewinns des nächsten Jahres ziemlich billig und hat es geschafft, in den letzten zwölf Monaten mehr als 1 Milliarde US-Dollar an operativem Cashflow zu generieren. Dazu trug bei, dass es abgespeckt und nicht wesentliche Geschäftsbereiche verkauft hat. Die Nettoverschuldung von Newell in Höhe von 6 Milliarden US-Dollar ist angesichts des niedrigen einstelligen Umsatzwachstumspotenzials nicht sehr attraktiv, aber eine Ausschüttung von 7,6 % scheint mehr als genug zu sein, um Icahn weiterhin zu locken.

Und was lernen wir daraus?

Es geht gar nicht unbedingt darum, für welche Unternehmen sich die Herren entschieden haben. Der Punkt ist, dass Milliardäre bei diesem einmaligen Börsensturz Aktien kaufen, und das sollten wir wahrscheinlich auch tun.

The post Milliardäre haben auf diese Aktien gesetzt, als der Markt einbrach appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Bist du bereit für eine Aktienmarktkorrektur (oder noch Schlimmeres)?

Für den Aktienmarkt ging es lange Zeit immer weiter nach oben, bis sich Anfang 2020 plötzlich alles verändert hat.

Das Coronavirus beschäftigt die ganze Welt, und auch die Börsen. Lieferketten werden unterbrochen, Reisen abgesagt und Konsum verschoben. Das wird nicht einfach für die Wirtschaft. Dabei war Deutschlands Wirtschaft bereits vor dem Coronavirus nicht stark.

Es ist sehr schwer, sich genau auszumalen, wie empfindlich die Börsen auf wirtschaftliche Schwäche reagieren werden. Man kann sich einige unschöne Szenarien vorstellen.

Natürlich ist es nie erfreulich, wenn das eigene Portfolio an Wert verliert, aber wenn man einige Dinge beachtet, kann man auch mit schwierigen Börsenphasen gut umgehen. Lade noch heute unseren gratis Bericht Der Bärenmarkt-Überlebensguide herunter, und finde nicht nur heraus, wie du dich auf eine Korrektur vorbereiten kannst, sondern wie du sogar davon profitieren kannst.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Dieser Artikel wurde von Sean Williams auf Englisch verfasst und am 22.03.2020 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Sean Williams hat keine Position in einem der genannten Aktien. The Motley Fool besitzt Aktien von und empfiehlt Berkshire Hathaway (B-Aktien), Delta Air Lines, Live Nation Entertainment und Twitter.

Motley Fool Deutschland 2020

Foto: The Motley Fool, Matt Koppenheffer