Ministerpräsident Hans erwartet klares CDU-Präsidiumsvotum für Laschet

Berlin (Reuters) - Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans erwartet ein klares Votum des CDU-Präsidiums für Parteichef Armin Laschet als Kanzlerkandidaten der Union.

"Das ist doch klar, dass sich das CDU-Präsidium hinter seinen Parteivorsitzenden stellt", sagte der CDU-Politiker am Montagmorgen in Berlin vor der Präsidiumssitzung. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner sagte, man werde sich "ganz klar" an die Verabredungen mit der CSU halten, dass noch kein Beschluss fallen soll. Die rheinland-pfälzische CDU-Politikerin betonte aber, dass Laschet das größte Bundesland regiere und "integrierende Fähigkeiten" habe. Es gehe darum, dass CDU und CSU am Schluss gemeinsam aufträten. Laschet selbst hatte am Sonntagabend davon gesprochen, dass kein Beschluss falle, er aber eine "Empfehlung" des Präsidiums in der Frage der Kanzlerkandidatur erwarte. Eine klare Mehrheit für Laschet gilt dort als sicher.

Klöckner forderte eine "sehr zeitnahe" Entscheidung. "Da muss ein Knopf dran gemacht werden", sagte sie und verwies darauf, dass es wichtige Probleme im Land gebe. "Wer nicht handelt, wird behandelt", fügte sie hinzu. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer sagte nur, dass er eine Abstimmung erwarte. Parteichef Laschet sowie die meisten anderen Präsidiumsmitglieder wollten sich vor dem Treffen nicht äußern.

Das CDU-Präsidium kam am Montag erstmals seit langem wieder in Präsenz zusammen. Danach tagt der Bundesvorstand der Partei digital. Laschet will am Mittag vor die Presse treten. Am Nachmittag tagt in München die CSU.