Mit der Cent-Methode 667,95 Euro in 365 Tagen sparen

Suchst du nach einem Weg, um mehr Geld im Jahr 2021 zu sparen? Oder um im Alltag einfach mehr Geld beiseite zu legen? Dann spitz jetzt lieber die Ohren: Heute habe ich nämlich einen spannenden Ansatz, der dich insbesondere zu Anfang lediglich Cents kostet. Aber hinterher dazu führt, dass man im Alltag wirklich eine Menge Geld beiseite legt.

Die sogenannte Cent-Methode kann dir helfen, in 365 Tagen 667,95 Euro zu sparen. Ohne Zweifel ist das eine Menge Geld, die außerdem ein erstes Fundament für dein Vermögen oder dein Aktiendepot sein kann. Wie das funktioniert, welche Tricks es gibt und warum der Ansatz so einfach ist? Blicken wir auf die Details.

Cent-Methode: 667,95 Euro pro Jahr sparen

Die Cent-Methode ist eigentlich ziemlich simpel. Wenn man nach dieser Methode sparen möchte, so beginnt man, am ersten Tag einen Cent in ein Sparschwein zu stecken. Am nächsten Tag zwei, und so weiter. An Tag 10 wären es 10 Cent, an Tag 100 den ersten Euro und am 365. Tag wiederum 3,65 Euro. Eigentlich ziemlich einfach und sehr naheliegend.

Summiert man diese Beträge, so fällt einem auf: Man kann mit diesem Ansatz wirklich eine Menge sparen. Nämlich 667,95 Euro innerhalb eines Jahres. Das ist ein weiterer Weg, der zeigt, dass Kleinvieh eine Menge Mist macht. Wer in die Vollen gehen will, der verdoppelt einfach die Sparraten und auch die Schritte und spart im Endeffekt 1.335,90 Euro. Relativ simpel sogar, indem man am letzten Tag des Jahres lediglich 7,30 Euro in das Sparschwein steckt.

Das ist für mich ein Großteil des Potenzials, das von diesem Weg ausgeht: Es sind in erster Linie kleinere Beträge, die man im Alltag spart. Wobei es im letzten Monat aufgrund des konsequenten Aufsummierens bei der einfachen Variante doch über 210 Euro sind. Trotzdem ist das eine gute Möglichkeit, um eine Vermögensbildung anzufangen oder zu verfeinern. Wobei man lernt, dass Wachstum und Steigerungen möglich sind.

Auch in Kombination mit anderen Ansätzen?

Für Menschen, die gerade jetzt mit dem Sparen anfangen wollen, ist die Cent-Methode ein einfacher und zunächst geringe Summen erfordernder Weg, um das konsequente, disziplinierte Beiseitelegen des Geldes zu erlernen. Trotzdem hat man nach einem Jahr einen signifikanten Erfolg und ein paar Hundert Euro auf der hohen Kante. Entsprechend ist der Weg wirklich gut, um zu beginnen.

Aber auch Sparfüchse können mit der Cent-Methode ihren Ansatz noch verfeinern oder ausbauen. Vielleicht auch einfach etwas Neues in ihr Repertoire mit aufnehmen. 365 Tage sind jedenfalls eine Menge Zeit, um den Grundstein des eigenen Vermögens zu legen. Diese Cent-Methode zeigt das hervorragend auf.

