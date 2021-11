Mit ETFs für ein erfülltes Leben im Alter sparen

Mit 66 Jahren fängt das Sparen erst an!?





Fremde Kulturen entdecken, sportlich sein, Renovierungen: Im Alter haben wir immer mehr vor und immer mehr Möglichkeiten. All das kostet jedoch auch Geld und die eigene Rente wird immer geringer. Aber stimmt das eigentlich oder ist das alles übertrieben?

Sehen wir mit der Rente wirklich alt aus?

Die gute Nachricht: nicht unbedingt. Die schlechte: wahrscheinlich schon. Das Problem liegt im demografischen Wandel. Unsere Gesellschaft wird immer älter - aktuell 81 Jahre1 im Schnitt. Und somit haben stetig mehr Menschen Anspruch auf eine Rente, die gleichzeitig auch immer länger dauert. Unsere aktuelle Rentendauer liegt bei ca. 20 Jahren, doppelt so lange wie noch 1990.2 Es gibt also immer mehr Rentenansprüche und im Verhältnis weniger Menschen, die berufstätig sind und die Rentenkassen füllen. Mit dem Ergebnis, dass die Differenz zwischen unserem letzten Gehalt und dem, was wir als Rente bekommen, größer wird - auch bekannt als Rentenlücke.









Silver Surfer oder grauer Alltag?

Der Ruhestand wird aktiv! Dabei werden wir im Alter aber immer lebendiger - 72% der Menschen zwischen 65 und 74 haben laut Statistik ein hohes Energie- und Vitalitätslevel.3 Beispielsweise geht man davon aus, dass im Jahr 2030 ca. 30% aller EU-Touristen über 60 sein werden.4 Warum auch nicht, Reisen wird immer einfacher und wir sind fitter denn je. Allerdings kostet uns das auch Geld. In den USA geben Menschen ab 65 ungefähr das Doppelte als zwischen ihres 45. und 64. Lebensjahres, für ihre Gesundheit aus.5 Wir können im Alter also machen, was wir uns schon immer vorgenommen haben - wenn es finanziell passt.









Ist der ETF etwas fürs Renten-ABC?

Das Problem der Rentenlücke scheint komplex. Dabei sind ETFs - Exchange Traded Funds - eine einfache Möglichkeit, das eigene Ersparte fit fürs Alter zu machen. Sie bieten, vor allem als Sparplan, einen einfachen Zugang zu den Kapitalmärkten. Denn ETFs kopieren einen vorgegebenen Aktienindex, zum Beispiel den Dax, automatisch. Dadurch sind ihre Gebühren eher gering und gleichzeitig sind sehr transparent. Und im Gegensatz zum Nullzinsumfeld eines Giro- oder Tagesgeldkontos, bieten ETFs oder ETF-Sparpläne eine reelle Chance auf Rendite.

Der ETF-Plan für den Ruhestand

ETF-Sparpläne funktionieren ziemlich simpel. Sie besparen einen vorher ausgewählten ETF regelmäßig, beispielsweise monatlich, mit einem fixen Betrag. Das geht schon ab 1 Euro im Monat. Generell erfreuen sich ETF-Sparpläne immer größerer Beliebtheit: Im Vergleich zum Dezember 2020 ist die Summe des in ETF-Sparpläne investierten Gelds zum Juni 2021 hin um 39,1% gestiegen - oder um 493 Millionen Euro.7Probieren Sie es einfach mal aus: Wählen Sie einen ETF, einen Sparbetrag und einen Zeitraum um zu sehen, wie sich Ihr Geld auf Basis historischer Daten entwickeln könnte.

Nachhaltig fürs Geld und die Welt - unsere Multi-Asset ESG ETFs

Entdecken Sie eine Möglichkeit, wie Sie Ihr Geld besonders breit diversifizieren - also verteilen - können und dabei das Thema Nachhaltigkeit ebenfalls berücksichtigen. ESG steht übrigens für Ecological, Social und Governance, was Umweltbewusstsein, soziale Verantwortung und eine faire Geschäftsführung umfasst. Und es gilt als besonders zukunftsfähig für alle, die anlegen möchten. Mehr dazu

Und was bedeutet das jetzt?

Alt werden wird nicht einfacher. Aber wir können es uns einfacher machen. Mit ein bisschen Aufwand und ein wenig Geduld bieten uns ETF-Sparpläne die Möglichkeit, die Rentenlücke zu schließen und auch im Alter all unsere Pläne Wirklichkeit werden zu lassen. Wir wünschen es Ihnen.









