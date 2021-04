MLP - Die Aktie hat noch Aufwärtspotenzial

MLP SE - WKN: 656990 - ISIN: DE0006569908 - Kurs: 7,110 € (XETRA)

Am 1. Februar wurde in den Analyse Ehemaliger DAX-Wert vor dem Comeback? rechtzeitig auf die bevorstehende Rallybewegung hingewiesen, um 22 % konnte sich der Wert im Anschluss verteuern. Mit dem Ausbruch über die Hochs aus 2020 und später auch 2017 wurden gleich zwei Kaufsignale aktiv. Nach einem bullischen Pullback in Richtung 2017er Hoch wird das Papier jetzt wieder bis fast ans Jahreshoch hinaufgezogen. Es "riecht" nach einer baldigen Rallyfortsetzung.

Viel Platz nach oben

Die Rally könnte direkt oder nach einem weiteren Rücksetzer fortgesetzt werden. Das nächste Ziel liegt bei 8,20 - 8,30 EUR. Darüber hinaus ist der Weg frei bis rund 11 EUR.

Pullbacks bis 6,50 - 6,60 EUR könnten interessante Einstiegschancen ergeben. Rutscht die Aktie jedoch per Tagesschlusskurs unter 6,35 EUR zurück, könnte es zu einer tiefen Korrektur an das alte Ausbruchslevel bei 5,70 - 6,00 EUR kommen. Spätestens dort müssten sich die Käufer wieder zeigen. Am alten Ausbruchslevel bei 5,70 - 6,00 EUR könnten sich antizyklische Longchancen bieten.

Lesen Sie auch:

(© BörseGo AG 2021 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)