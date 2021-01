MODERNA - Aktie bricht über Abwärtstrend aus

Moderna Inc. - WKN: A2N9D9 - ISIN: US60770K1079 - Kurs: 146,990 $ (NASDAQ)

Gestern gab es Meldungen und Gerüchte um Konkurrenten beim Impfstoff gegen Covid-19. Der Impfstoff von AstraZeneca soll angeblich bei Senioren kaum Wirkung zeigen. Dies wurde aber von einer Unternehmenssprecherin gestern umgehend mit dem Verweis auf Studiendaten, die im November im Fachblatt „The Lancet“ veröffentlicht wurden, als völlig falsch zurückgewiesen. Merck & Co musste gestern bekanntgeben, dass ihr Projekt zur Herstellung eines Impfstoffes gescheitert ist.

Die Moderna-Aktie markierte am 07. August 2019 ein Allzeittief bei 11,54 USD. Seitdem befindet sich die Aktie in einer volatilen, aber steilen Rally. Am 01. Dezember markierte sie ihr aktuelles Allzeithoch bei 178,50 USD.

Anschließend setzte eine Konsolidierung ein, welche den Wert bis nahe an das letzte Zwischenhoch bei 95,12 USD führte. Am 31. Dezember markierte er sein Konsolidierungstief bei 102,66 USD.

In den letzten Wochen kletterte der Aktienkurs bereits wieder. Gestern zog er um 12,16 % an. Damit war die Moderna-Aktie der größte Gewinner im Nasdaq 100. Zudem gelang gestern der Ausbruch über den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch. Dieser Trend verläuft heute bei ca. 135,18 USD.

Neue Kaufwelle schon im Gang?

Das Chartbild der Moderna-Aktie macht einen bullischen Eindruck. Sollte sie den Widerstand bei 147,20 USD durchbrechen, wäre der Weg in Richtung Allzeithoch frei. Rücksetzer sollten im Idealfall bei ca. 135,18 USD, spätestens aber an der Unterstützungszone um 120 USD enden. Ein Rückfall unter 120,00 USD würde ein neues Verkaufssignal darstellen und auf einen Rücksetzer in Richtung 95,12 USD hindeuten.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)