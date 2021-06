Moderna beantragt EU-Zulassung für Covid-19-Impfstoff für Jugendliche

Frankfurt (Reuters) - Der US-Biotechkonzern Moderna hat eine bedingte Marktzulassung seines Covid-19-Impfstoffs für Jugendliche in der Europäischen Union beantragt.

Auch bei der US-Gesundheitsbehörde FDA und anderen Zulassungsbehörden weltweit plane Moderna Anträge auf eine Notfallzulassung für diese Altersgruppe, teilte das Unternehmen am Montag mit. In der Europäischen Union ist das Vakzin bislang erst ab 18 Jahren freigegeben. Nach dem Mittel von Biontech und Pfizer wäre es der zweite in der EU auch für Jugendliche genehmigte Impfstoff. Moderna hatte im Mai Daten aus einer Studie mit über 3700 zwölf- bis 17-Jährigen veröffentlicht, wonach sein Vakzin Jugendliche zu 100 Prozent schützt.