MODERNA - Der Letzte macht das Licht aus

Moderna Inc. - WKN: A2N9D9 - ISIN: US60770K1079 - Kurs: 68,920 $ (NASDAQ)

Wer den Biotech-Boom zur Jahrtausendwende und vor allen Dingen auch den darauffolgenden Absturz der Kurse mitgemacht hat, ist einiges gewohnt. Was bei den Kursen der Impfstoffhersteller seit Corona aber abgeht, übertrifft meiner Ansicht sogar den damaligen Hype der Jahre 1999/2000. So stieg der Kurs von Moderna, einem Biotech-Unternehmen, welchem der Markt aktuell einen der vorderen Plätze im Wettrennen um einen Impfstoff gegen das Coronavirus zutraut, seit Jahresanfang in der Spitze um 385 %. Im Klartext bedeutet dies, dass Moderna im Hoch bei Kursen um 95 USD sage und schreibe 35 Mrd. USD wert war. 35 Mrd. USD für einen Konzern, der noch kein einziges Produkt auf dem Markt hat. Ich denke, das gab es in 20 Jahren Börsenhistorie im Biotech-Bereich noch nie. Aber berichtigen Sie mich gerne.

Diskussionen um die Bewertungen der Aktien und um mögliche Marktpotenziale von Coronaimpfstoffen führten wir bereits ausführlich auf meinem Expertendesktop auf Guidants. Ein paar Denkanstöße daz:

Bisherige Verträge berücksichtigt kann man grob mit einem Preis von 2,50 EUR pro Impfstoffdosis gegen das Coronavirus rechnen.Soweit ich es recherchieren konnte, bringt es der bisherige Umsatzspitzenreiter im Impfstoffbereich auf Erlöse von rund 5 Mrd. USD pro Jahr.Gehen wir einmal davon aus, Corona hat hier alles durcheinandergewirbelt und es werden Gesamterlöse von 10 Mrd. USD pro Jahr.Dieser Markt wiederum teilt sich auf zahlreiche Impfstoffhersteller auf.Doch damit beginnt es schon. Wer sollte Interesse an einem speziellen Impfstoff haben, wenn vielleicht zwei Konkurrenten bereits zuvor mit Impfstoffen am Markt sind? Das wäre nur in einer absoluten Lieferengpasssituation der Fall oder besagter "dritter Impfstoff" ist so viel besser als Nummer 1 und 2.Aktuell sind über 100 Impfstoffe in der Entwicklung.Zudem haben viele Biotechs Kooperationen mit Pharmaunternehmen geschlossen und werden sich die Erlöse auch mit Pharmapartnern teilen (müssen).

Nun kann man im Falle von Moderna argumentieren, die Pipeline ist recht breit aufgestellt, und sollte sich der neue mRNA-Ansatz im Einsatz gegen das Coronavirus bewähren, könnte er auch in anderen Einsatzbereichen helfen. Dennoch, selbst nach dem Kursrutsch ist Modernas Marketcap von rund 28 Mrd. USD meiner Ansicht nach sportlich.

Sehr gutes CRV vs. Absturzgefahr

Die charttechnische Verfassung der Aktie war bis vor Kurzem noch exzellent, nun geraten die Käufer aber so langsam an ihre Grenzen. Eine Mehrfachunterstützung aus EMA50, Horizontaler und kurzfristigem Aufwärtstrend wird heute per Downgap angelaufen. Schaffen die Bullen nun kein schnelles Reversal, könnte der Wert ähnlich wie im Mai in Richtung 46,85 USD durchgereicht werden. Dort notiert neben markanten Tiefpunkten inzwischen auch der EMA200.

Man kann es natürlich für die Optimisten auch bullisch formulieren: Reversalt die Aktie heute, ergeben sich sehr gute Chance-Risiko-Verhältnisse für Long-Einstiege, da enge Absicherungen möglich sind.

Ich persönlich halte mich angesichts der derzeitigen Bewertungen heraus, wünsche allen Investierten aber selbstverständlich viel Erfolg.

Moderna-Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)