MONGODB - Hebt die Aktie gerade ab?

MongoDB übertrifft im zweiten Quartal mit einem Ergebnis je Aktie von -$0,24 die Analystenschätzungen von -$0,39. Umsatz mit $198,7 Mio. über den Erwartungen von $184,2 Mio.

Die Aktie von MongoDB befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Diese führte die Aktie bis 10. Februar 2021 auf das aktuelle Allzeithoch bei 428,96 USD.

Anschließend setzte die Aktie auf das log. 38,2 % Retracement des Rallyabschnitts ab März 2020 bei 240,01 USD zurück. Danach bildete der Wert einen Boden aus, den er mit dem Ausbruch über 324,25 USD vollendete. Nach einem Pullback an diese Marke brach die Aktie des amerikanischen Software-Unternehmens am 24. August über den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch aus.

Läuft da bereits eine größere Kaufwelle?

Das Chartbild der MongoDB-Aktie ist bullisch. Die Aktie könnte in den nächsten Tagen an ihr Allzeithoch und später in Richtung 644,22 USD. Ein Rücksetzer an den gebrochenen Abwärtstrend bei aktuell 375,85 USD muss allerdings einkalkuliert werden. Ein stabiler Rückfall unter den EMA 50 bei aktuell 365,61 USD wäre aber ein Rückschlag für die Bullen und würde auf eine Abwärtsbewegung in Richtung 324,25 USD hindeuten.

Fazit: Das Chartbild macht einen klar bullischen Eindruck. Die Chancen auf eine weitere Rally stehen gut.

Update: Die erste Reaktiona auf die aktuellen Zahl fällt ausgesprochen positiv aus. Die Aktie wird aktuell bei ca. 452 USD getaxt. Damit nimmt das dargestellte bullische Bild noch deutlich konkretere Formen an, falls sich die aktuellen Taxen bestätigten. Wichtig wird sein, dass sich die Aktie über dem bisherigen Allzeithoch etabliert. Gelingt das, ist der Weg noch oben frei.

