MONSTER BEVERAGE - Das Monster erwacht

Monster Beverage ist ein US-Getränkehersteller. Bekannt ist das Unternehmen vor allen Dingen für seine Energydrinks. Die langfristige Entwicklung der Aktie ist schlichtweg beeindruckend.

Heute macht das "Momentum-Monster" seinem Namen wieder alle Ehre und erreicht auf Intraday-Basis ein neues Allzeithoch. Die zuvor entstandenen Muster könnte man in jedes Chartlehrbuch packen. Denn von Januar bis März korrigierte der Wert klassisch dreiteilig in einem a-b-c-Muster, wobei die zweite Korrekturwelle fast auf den Cent genau der Länge der ersten Korrekturwelle entspricht. Aus einem Abwärtstrendkanal brach der Titel Ende März aus und sendete auf diese Weise ein erstes Kaufsignal. Ein zweites Kaufsignal entstand mit dem Überwinden des Zwischenhochs bei 92,95 USD. Nun folgt das dritte prozyklische Signal. Grundsätzlich besitzt die Aktie damit Potenzial in den dreistelligen Bereich, wobei sich ein Projektionsziel bei 102,60 USD nennen lässt.

Sollte es zwischenzeitlich zu Rücksetzern kommen, bietet sich das Kursniveau um 95,10 USD als neue Unterstützung an. Erst ein Rückfall in den Trendkanal mit Kursen unter 90 USD würde einen Umweg und einen zweiten Test des Tiefs bei 83,13 USD wahrscheinlich werden lassen.

Fundamental betrachtet ist die Aktie sehr teuer bewertet. Ein überschaubares einstelliges Wachstum bezahlt man mit KGVs jenseits der 30er-Marke. Interessant zu erwähnen ist, dass Coca-Cola gut 19 % der Aktien hält. In der Vergangenheit kamen daher immer wieder Übernahmegerüchte auf.

Quelle: Guidants

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 4,60 5,24 5,76 Ergebnis je Aktie in USD 2,64 2,72 3,01 KGV 36 35 32 Dividende je Aktie in USD 0,00 0,00 0,15 Dividendenrendite 0,00 % 0,00 % 0,16 % *e = erwartet

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)