Moody's ESG Solutions präsentiert Lösung, die Investoren bei der Bewertung der Ausrichtung am UN Global Compact unterstützt

Moody's ESG Solutions meldete heute die Einführung des Global Compact Screening Tools. Es hilft Marktteilnehmern bei der Bewertung der Ausrichtung von Unternehmen an den Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC), der weltweit größten Initiative für nachhaltige Unternehmensführung.

Nachhaltige Anlagen nehmen sowohl gemessen am Volumen als auch Prozentsatz des verwalteten Vermögens (AUM) weltweit zu. Angesichts des verstärkten Schwerpunkts auf verantwortungsbewusstes Anlegen erhalten Finanzinstitute mit dem Global Compact Screening Tool von Moody's wichtige Daten für das Portfolio- und Risikomanagement sowie die Berichterstattung. Es unterstützt Investoren bei der Einbindung weltweiter ESG-Standards in ihre Portfoliomanagementpraktiken und Entwicklung von Fonds und Indizes im Einklang mit sozial verantwortlichen Investments (SRI-Siegel), während Besitzer von Vermögenswerten damit das ESG-Risiko ihrer Portfoliobestände bewerten können. Solche Bewertungen sind wichtig für Marktteilnehmer, die verstärkt die UNGC-Standards in ihren Nachhaltigkeitsbestrebungen befolgen möchten, insbesondere vor dem Hintergrund anhaltender Bedenken über Greenwashing.

„Durch das Bekenntnis zur Einbindung von Nachhaltigkeit in ihre Portfolios können Investoren und andere Marktteilnehmer die Weichen für langfristigen Erfolg stellen und gemeinsam die Verantwortung für den Übergang zu einer nachhaltigeren und resilienteren Zukunft übernehmen“, sagte Sabine Lochmann, Global Head of Moody's ESG Measures. „Unser Global Compact Screening Tool unterstützt verantwortungsvolle Anlageentscheidungen, indem es die Strategien und Aktivitäten von Unternehmen an den UNGC-Prinzipien misst.“

Global Compact Screening von Moody's umfasst aktuell:



Bewertungen für etwa 5.000 weltweite börsennotierte Unternehmen unter Berücksichtigung von 36 Datenpunkten



0 bis 100 Punkte und Abgleich mit den UNGC-Prinzipien für Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung



Negativ-Screening für Aktivitäten, die den Ausschlussprinzipien der UNGC entgegenstehen



Weitere Informationen finden Sie auf der Seite Moody's ESG Measures: https://esg.moodys.io/esg-measures.

ÜBER MOODY’S ESG SOLUTIONS

Die Moody's ESG Solutions Group ist eine Geschäftssparte der Moody's Corporation, die die zunehmende weltweite Nachfrage nach Daten zu ESG und Klimarisiken bedient. Die Gruppe nutzt die Daten und Expertise von Moody's in den Bereichen ESG, Klimarisiken und nachhaltige Finanzen und stellt gemeinsam mit Moody’s Investors Service und Moody's Analytics eine umfassende, integrierte Lösungssuite für ESG- und Klimarisikofragen bereit, die Scores, Analysen, Nachhaltigkeitsratings und Prüfungs-/Zertifizierungsdienste für nachhaltige Finanzierung rund um ESG umfasst.

Weitere Informationen finden Sie im ESG-Hub von Moody's unter www.moodys.com/esg.

