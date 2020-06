Morgan Stanley hebt Ziel für Thyssenkrupp auf 7,50 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 7,10 auf 7,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal-weight" belassen. Die Unterbrechung der Metallnachfrage durch die Corona-Krise sei heftig, aber nur kurz gewesen, schrieb Analyst Alain Gabriel in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Kupferaktien seien dabei interessanter als Eisenproduzenten. Beim Kursziel für Thyssenkrupp sei die Summe der Einzelteile berücksichtigt worden./mf/ajx

