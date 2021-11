MORPHOSYS - Der COO geht, die Probleme bleiben

MorphoSys AG - WKN: 663200 - ISIN: DE0006632003 - Kurs: 38,530 € (XETRA)

Als Biotech-Fan, der den Hype und auch den anschließenden Absturz der Branche um die Jahrtausendwende hautnah erlebt und der über viele Jahre hinweg auch gute Kontakte zu den deutschen Biotech-Unternehmen gepflegt hat, bin ich ehrlich gesagt erstaunt, schockiert und auch ein bißchen verärgert, was sich seit dem Führungswechsel bei Morphosys alles getan hat. Wie kann man ein eigentlich top aufgestelltes Unternehmen so dermaßen herunterwirtschaften?

Im August berichtete das Manager Magazin ausführlich über den Abstieg des einstigen Vorzeigeunternehmens. Der neue CEO Jean-Paul Kress verschrecke nicht nur die Anleger, sondern auch die Mitarbeiter, heiß es. Seit dem Amtsantritt von Kress hat die halbe Vorstandsriege gewechselt, mit Dr. Roland Wandeler wurde gestern am späten Abend der Abschied einer weiteren Führungsperson, des Chief Operating Officers (COO), bekannt gegeben. Dr. Wandeler war erst im Mai 2020 zu Morphosys gestoßen und für die weltweiten Vermarktungsaktivitäten zuständing, allen voran natürlich für das US-Geschäft und die dortige Markteinführung der eigens entwickelten Krebs-Immuntherapie Monjuvi. Die Umsätze des Medikaments sind bislang aber hinter den Erwartungen geblieben. Ob die Trennung der Wege darauf zurückzuführen ist, kann allerdings nur gemutmaßt werden. Wandelers Nachfolger wird Joe Horvat.

Wir blicken zunächst auf den Langfristchart der Morphosys-Aktie. Noch zur Jahreswende 2019/20 sah alles wunderbar aus. Die Aktie klopfte am Allzeithoch aus dem Jahr 2000 an, scheiterte aber am Ausbruch. Der Abstieg begann. Von Kursen um 100 EUR hat der Titel in diesem Jahr bereits über 60 % an Wert verloren, wohlgemerkt in einem sehr freundlichen Umfeld.

Eine langfristige Aufwärtstrendvariante wurde im Oktober mit Ach und Krach verteidigt. Sollten weitere Jahrestiefs entstehen, könnte die Aktie noch in den Bereich wichtiger Zwischentiefs um 33 EUR abverkauft werden. Ein weiterer Support in Form eines Ausbruchslevels wartet erst bei gut 22 EUR.

Im Tageschart wird deutlich, dass der EMA50 und der Kursbereich zwischen 43,28 und 43,88 EUR zuletzt zu starke Hürden darstellten. Die Erholung ist dort regelrecht verpufft. Nun stehen die Supports bei 37,73 und 37,10 EUR wieder im Fokus. Werden sie unterboten, lautet das nächste Ziel 35,65 EUR. Erst über 43,88 EUR könnte man von einer ersten Entspannung im Chart sprechen. Eine Erholung könnte in diesem Fall Kurse im Bereich des Septemberhochs bei 51,60 EUR erreichen.

Fundamental sind nach der Neuausrichtung klar hin zu höherem Risiken in den kommenden Jahren weiterhin sehr hohe Verluste zu erwarten. Das Gros der Analysten erwartet den Break-even nicht vor 2025.

Fazit: Die Kursreaktion der Morphosys-Aktie zeigt, dass der Markt den kompletten Strategieschwenk hin zu mehr Risiko nicht unterstützt. Die kommenden Jahre müssen zeigen, ob die Neuausrichtung Früchte trägt oder das Unternehmen völlig in der Versenkung verschwindet. Aus charttechnischer Sicht liegt bislang noch kein abgeschlossener Boden vor.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mio. EUR 327,70 175,50 273,61 Ergebnis je Aktie in EUR 3,01 -7,06 -7,79 Gewinnwachstum - - KGV 13 - - KUV 4,0 7,5 4,8 PEG 0,0 neg. *e = erwartet

Morphosys-Aktie

50 EUR als Neukunde bei comdirect

Sichern Sie sich jetzt 50 EUR Prämie bis zum 30.11.2021 bei unserem angebundenen Broker! Alle weiteren Informationen erhalten Sie hier.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)