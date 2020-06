Morphosys Long: 80-Prozent-Chance

Unter den führenden Analystenhäusern gibt es aktuell keine negative Einstellung. So liegen einige wenige auf "Halten", die Mehrzahl zeigt sich optimistisch bis sehr optimistisch. Nur von Barclays liegt das Kursziel unter dem aktuellen Niveau. In der Vergangenheit war es immer kein guter Einstiegszeitpunkt, wenn die Mehrheit der Analysten Notierungen in die gleiche Richtung erwarteten. Vielmehr darf man gespannt sein, ob dies nicht doch wieder einmal ein Warnzeichen darstellt. Immerhin ist bei der Aktie auch für das kommende Jahr kein Gewinn zu erwarten, so dass sich sogar für 2022 ein errechnetes Kurs-Gewinn-Verhältnis von immer noch 35,17 ergibt. Aus diesem Blickwinkel bietet sich eher ein zurückhaltendes Vorgehen an! Interessant ist in diesem Zusammenhang aber auch die charttechnische Bewertung.

Ist der steile Aufwärtstrend zu Ende? Die starke Erholungsdynamik, welche bei MorphoSys seit dem Einbruch Mitte März zu beobachten ist, hat mittlerweile nicht nur an Dynamik eingebüßt, es zeigen sich auch erste Hinweise auf einen bevorstehenden Rücksetzer. Dieser könnte den Kurs rasch in Richtung unseres kurzfristigen Kursziels 90 Euro bringen, wobei ein Rückgang in den zweistelligen Kursbereich die Bewegung nach unten noch beschleunigen dürfte. Dann muss sich zeigen, wie stark der Abwärtsdruck noch ist bzw. ob ein weiterer Rückgang zu erwarten ist. Andererseits ist hellt sich bei einem Anstieg über den Bereich um 124 Euro das charttechnische Bild wieder auf, womit in diesem Fall das Korrekturszenario wieder nach hinten rückt. Insofern bietet sich an diesem Bereich eine Absicherung in Form eines Stoppkurses an.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 124-125 // 130-131 Euro Unterstützungen: 110 // 99 // 86 Euro

Fazit Mit einem Open End Turbo Short (WKN HZ5RTS) könnten risikofreudige Anleger, die einen fallenden Kurs von MorphoSys erwarten, überproportional mit einem Hebel von 3,88 profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt dabei 25,76 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. . Dieser könnte beim Basiswert bei 124 Euro liegen. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 1,75 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 2,2 zu 1, nachdem das Kursziel bei 5,15 Euro liegt (90,00 Euro beim Basiswert).