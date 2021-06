MORPHOSYS - Wer wagt, gewinnt?

MorphoSys AG - WKN: 663200 - ISIN: DE0006632003 - Kurs: 66,960 € (XETRA)

Mit einem Plus von nicht ganz 4 % fällt die MorphoSys-Aktie heute positiv auf, da sie sich mit diesem Gewinn an die Spitze der Gewinner im MDax katapultiert. Der Blick auf den Chart zeigt jedoch, dass die heutigen Kursgewinne nach dem Absturz am Mittwoch nur ein Tropfen auf den heißen Stein sind. Die Hintergründe dessen und eine charttechnische Analyse wurden in unserer letzten Analyse beleuchtet. Diese kann hier nachgelesen werden: MorphoSys - Dramatische Kursverluste nach Milliarden-Zukauf.

Eine antizyklische Tradingchance?

An der Ausgangsanalyse und der grundlegenden Trendsituation können die heutigen Käufe in der MorphoSys-Aktie nicht rütteln. Trotzdem aber sind diese nicht auf der Shortseite, sondern spekulativ auf der Longseite interessant. Zum einen fand der Kurssturz am vergangenen Mittwoch keinen direkten Anschluss. Heute scheint man nun auch den Unterstützungsbereich um 65,25 bis ca. 66,50 EUR wieder zurückerobern zu können. Gemäß dem Motto „Buy on bad news“ könnte das eine Chance für die Bullen sein. Setzt man sich tatsächlich durch, liegt knapp unterhalb von 73 EUR die erste Herausforderung. Später trifft man dann um 80 EUR auf das mittelfristig entscheidende Widerstandscluster. Erst wenn man sich auch dort nachhaltig durchsetzen kann, sind erste Umkehrsignale auch im größeren Chartbild zu erkennen.

Fazit: Wer auf der Suche nach antizyklischen Chancen ist und dabei auch das Risiko, falsch zu liegen akzeptiert, darf einen Blick auf die MorphoSys-Aktie werfen. Es ist zwar nicht hochgradig wahrscheinlich, dass das bullische Szenario umgesetzt wird, dafür aber glänzt dieses mit einem sehr guten CRV. Sobald es aber zu einem neuen Tief unterhalb von 60 EUR kommt, am besten auch gleich per Tagesschlusskurs, wäre die antizyklische Idee, dass wir jetzt bullisch durchstarten könnten, bis zum nächsten Versuch zu den Akten zu legen.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Tradingcoach)