Most Actives - die meistgehandelten Aktien des Tages: Bayer, BASF & Moderna

Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise BASF. Die Aktie des deutschen Chemieriesens ist weiter im Sinkflug. Gleichzeitig macht das Unternehmen kräftig Dampf bei seinen Klimazielen. Operativ läuft es trotz Pandemie rund bei BASF, das hat der letzte Quartalsbericht bewiesen. Aus technischer Sicht scheint der Kursrutsch aus der vergangenen Woche übertrieben.

Bei den Verkäufen steht Moderna im Fokus. Die Aktien von Moderna, die in den vergangenen Tagen noch zu den großen Gewinnern an der Börse gezählt haben, müssen am heutigen Dienstag einen Rücksetzer verkraften. Die Impfstoff-Werte werden von Aussagen des Moderna-CEOs belastet.

Zugehörige Wertpapiere: DE000BAY0017, DE000BASF111, US60770K1079