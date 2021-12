Most Actives - die meistgehandelten Aktien des Tages: BioNTech, Bayer & Valneva

Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise BioNTech. Die Aktie von BioNTech gehört zu den ganz großen Highflyern in der Corona-Pandemie. Das Unternehmen war eins der ersten, denen es gelang, in den USA und der EU einen Corona-Impfstoff zuzulassen. Die Gewinne sprudeln seitdem. Doch in Zukunft verspricht die mRNA-Technologie, auf die BioNTech setzen, noch viel viel mehr.

Bei den Verkäufen steht Valneva im Fokus. Nachdem die Aktie von Valneva am Donnerstag noch kräftig zulegen konnte, muss sie am heutigen Freitag sämtliche Gewinne wieder abgeben. Dabei gab es gestern eigentlich gute Nachrichten. Am heutigen Freitag sorgte jedoch eine Studie britischer Forscher zu Booster-Impfungen, bei der der Valneva-Impfstoff schwach abschnitt, für fallende Kurse.

Zugehörige Wertpapiere: US09075V1026, DE000BAY0017, FR0004056851