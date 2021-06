Most Actives - die meistgehandelten Aktien des Tages: BioNTech, CureVac und BYD

Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise die BioNTech-Aktie. Die in Indien entdeckte Coronavirus-Variante Delta hat ihren Anteil an den Sars-CoV-2-Neuinfektionen in Deutschland binnen einer Woche deutlich gesteigert. Der Impfstoff aus dem Hause BioNTech konnte im Zusammenhang mit Mutationen und zuletzt insbesondere mit der Delta-Variante starke Studienergebnisse, was die Wirksamkeit angeht, erzielen. Bei den Verkäufen steht CureVac auf dem 1. Platz. Das Unternehmen hat enttäuschende Daten zur Wirksamkeit seines Corona-Impfstoffs veröffentlicht, die Aktie gab deutlich nach. Analyst senkten daraufhin ihre Kursziele.

