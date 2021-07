Most Actives - die meistgehandelten Aktien des Tages: BioNTech, Morphosys und Tencent

Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise das Papier von BioNTech. BioNTech will in den kommenden Jahren einen mRNA-Impfstoff gegen Malaria entwickeln. Man plane den Start einer klinischen Studie bis Ende 2022. Malaria zählt weltweit zu den gefährlichsten Infektionskrankheiten: 2019 registrierte die WHO 229 Millionen Erkrankungen und mehr als 400.000 Todesopfer, die meisten von ihnen Kinder unter fünf Jahren. Seit Jahrzehnten suchen Forscher nach einem zuverlässigen Impfstoff Bei den Verkäufen steht Morphosys auf dem 5. Platz. Der Abwärtstrend bei Morphosys geht auch am Dienstag weiter. Die Umsatzwarnung vom Vortag hat Anleger verstimmt, nun hat die Commerzbank ihre Kaufempfehlung gestrichen.

Zugehörige Wertpapiere: US09075V1026, DE0006632003, KYG875721634