Most Actives - die meistgehandelten Aktien des Tages: BioNTech, ThyssenKrupp und Ne

Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise das Papier von ThyssenKrupp. Starke Zahlen und Gerüchte über einen möglichen Börsengang des Wasserstoff-Geschäfts hatten die Aktie von Thyssenkrupp zuletzt regelrecht beflügelt. Doch am Dienstag muss der MDAX-Titel im frühen Handel einen kräftigen Rücksetzer von rund acht Prozent hinnehmen. Grund ist ein geplanter Anteilsverkauf des Großaktionärs Cevian. DER AKTIONÄR sieht den Verkauf der Anteile aber eher positiv. Bei den Verkäufen findet sich die Nel-Aktie. Die Nominierung Powells zum neuen Fed-Chef schürt die Angst der Anleger, dass im kommenden Jahr drei statt zwei Zinsanhebungen in den USA stattfinden werden, was per se nicht gut für Wachstumsaktien wie Nel ist.

Zugehörige Wertpapiere: US09075V1026, DE0007500001, NO0010081235