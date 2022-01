Most Actives - die meistgehandelten Aktien des Tages: EDF, BioNTech & SAP

Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise EDF. Mit einem herben Minus von mehr als 20 Prozent sorgen die Papiere des französischen Versorgers EDF am Freitag für Aufsehen. Der französische Staat will die Energiepreise deckeln, um den Preisanstieg zu begrenzen, was ein Milliardenloch in die Bilanzen von EDF reißt.

Bei den Verkäufen steht SAP im Fokus. Das DAX Schwergewicht hat sich am Donnerstagabend zum vierten Quartal geäußert. Europas größter Softwarehersteller kam, wie erwartet, mit vorläufigen Zahlen und einem ersten Ausblick auf das laufende Jahr. Der Gesamtumsatz von SAP stieg 2021 im Jahresvergleich um 2 Prozent auf 27,8 Milliarden Euro. Der Ausblick wird aber zum Teil als vorsichtig eingestuft.

Zugehörige Wertpapiere: FR0010242511, US09075V1026, DE0007164600