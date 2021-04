Most Actives - die meistgehandelten Aktien des Tages: Lufthansa, Volkswagen & Dt. Telekom

Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise die Aktie von der Lufthansa. Nach den sehr stockenden Ticket-Erstattungen in der Corona-Krise hatten Verbraucherschützer gefordert, dass Flugreisen erst bei Antritt und nicht schon Wochen und Monate im Voraus bezahlen werden sollten. Dies ist bislang nur für bestimmte Großkunden möglich, während bei normalen Tickets der Reisepreis bereits bei der Buchung fällig ist. Die Lufthansa erteilte diesem Wunsch nun eine klare Absage.

Bei den Verkäufen steht die Deutsche Telekom im Fokus. Der Konzern muss sich Kritik vom Wettbewerber Vodafone an der eigenen Glasfaserstrategie gefallen lassen. Die Telekom trete mit der groß angekündigten Glasfaseroffensive vor allem in Konkurrenz zum Kabelnetz von Vodafone in den Städten.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008232125, DE0007664039, DE0005557508