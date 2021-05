Most Actives- die meistgehandelten Aktien des Tages: Nel, ITM Power und Adidas

Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise das Papier von ITM Power. JPMorgan nahm den branchenweiten Abverkauf in dem Sektor zum Anlass und veröffentlichte eine neue Studie zu den Wasserstoff-Unternehmen. In der am Freitag vorliegenden Studie hat die US-Bank JPMorgan die Einstufung für Nel auf "Neutral" belassen. Allerdings bevorzugt JPMorgan das Papier von ITM Power. Die Aktie des britischen Elektrolyse-Spezialisten erhält das Votum "Overweight" mit einem Kursziel von 700 Britische Pence (8,07 Euro). Bei den Verkäufen steht die Adidas-Aktie auf dem 5. Platz. Der Sportartikelhersteller hat mit den Zahlen für Q1 die Erwartungen der Analysten übertroffen und seine Prognose erhöht.

Zugehörige Wertpapiere: NO0010081235, GB00B0130H42, DE000A1EWWW0