Most Actives - die meistgehandelten Aktien des Tages: Nordex, Volkswagen & Daimler

Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise die Aktie von Nordex. Es hatte sich bereits abgezeichnet, doch nun steht es fest: Nordex hat den Megaauftrag in Australien zum Abschluss gebracht. An der Börse kommt das gut an. Im frühen Handel zählt der Turbinenbauer zu den stärksten Werten im MDAX.

Bei den Verkäufen steht Daimler im Fokus. Die Aktie des Autobauers steht unter Abgabedruck. Sie ist der Größter Verlierer im DAX. Verbraucherschützer klagen wegen des Diesel-Skandal vor dem Stuttgarter Oberlandesgericht. Eine Musterklage wurde eingereicht. Verbraucherschützer werfen Daimler eine bewusste Manipulation vor.

Zugehörige Wertpapiere: DE000A0D6554, DE0007664039, DE0007100000