Most Actives - die meistgehandelten Aktien des Tages: Standard Lithium, BYD und Nel

Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise das Papier von BYD. Zu Beginn der Woche hat der chinesische Autobauer sein neues Elektroauto, den D1 vorgestellt. Bei den Verkäufen steht Nel an 2. Stelle. Die Tochtergesellschaft Nel Hydrogen U.S. hat einen weiteren Auftrag für eine PEM-Lösung in den Vereinigten Staaten erhalten.

Zugehörige Wertpapiere: CA8536061010, CNE100000296, NO0010081235