Mouser Electronics hat im Jahr 2020 über 70 neue Hersteller zu seiner branchenführenden Linecard hinzugefügt

Mouser Electronics, Inc., branchenführender Distributor für Neuprodukteinführungen (New Product Introduction, NPI) mit der größten Auswahl elektronischer Bauelemente und Halbleiter, hat seine Linecard im Jahr 2020 um eine Rekordzahl neuer Hersteller (74) erweitert und bietet seinen Kunden damit noch mehr Produkte zur Auswahl.

Mouser Electronics added a record 74 new manufacturers to its industry-leading line card during 2020, reinforcing its commitment to offering customers the most comprehensive lineup of leading technologies across all product categories. (Photo: Business Wire)

„Mit dieser Rekordzahl neuer Hersteller, die im Jahr 2020 hinzugekommen sind, bekräftigen wir unser Engagement, unseren Kunden das umfassendste Angebot führender Technologien in allen Produktkategorien anzubieten“, erklärte Jeff Newell, Senior Vice President Products bei Mouser Electronics.

Als autorisierter Distributor ist Mouser auf die schnelle Einführung neuer Produkte und Technologien spezialisiert, um seinen Kunden einen Vorsprung zu verschaffen und die Markteinführung ihrer Produkte zu beschleunigen. Im Jahr 2020, als viele Unternehmen mit den durch die Pandemie verursachten Herausforderungen in der Lieferkette konfrontiert waren, verließen sich immer mehr Hersteller von Halbleitern und elektronischen Bauelementen auf Mouser, um ihre Produkte erfolgreich auf dem globalen Markt einzuführen. Die Kunden von Mouser erhalten 100% zertifizierte Originalprodukte, die zu jedem Hersteller vollständig rückverfolgbar sind.

Mit 20 neuen Embedded-Anbietern verstärkt Mouser seinen Fokus weiterhin auf IoT-Lösungen (Internet der Dinge). Mouser bietet mit mehr als 5 Mio. bestellbaren Produkten das größte Sortiment und den größten Bestand, der auf Lager und am selben Tag versandbereit ist.

Zu den neuen Herstellern, die Mouser aufgenommen hat, zählen u.a.:



Mini-Circuits, ein führender Anbieter von Hochfrequenz/HF-, Mikrowellen- und Millimeterwellen/ mmWave-Komponenten und -Systemen.

BittWare, ein Molex-Unternehmen und Anbieter von Highend-Boards, die auf den FPGAs von Intel® und Xilinx® basieren.

Alle neuen Hersteller bei Mouser finden sich unter: https://eu.mouser.com/new-manufacturer/.

Als autorisierter globaler Distributor bietet Mouser die aktuellste und größte Auswahl an Halbleitern und elektronischen Bauelementen – auf Lager und versandfertig. Kunden von Mouser können sich auf 100 % zertifizierte Original-Produkte verlassen, die vollständig zu ihrem jeweiligen Hersteller zurückverfolgt werden können. Um die Designprojekte unserer Kunden zu beschleunigen, stellt Mouser eine umfangreiche Bibliothek an technischen Ressourcen bereit, darunter Produktdatenblätter, Referenzdesigns bestimmter Hersteller, Applikationshinweise, technische Designinformationen, Engineeringtools und viele weitere hilfreiche Informationen.

