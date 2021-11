Muchen Technology bringt den gut angenommenen Xiaomi G9 Staubsauger auf den Markt

Vor kurzem hat Muchen Technology wieder den Xiaomi G9 Staubsauger auf den Markt gebracht. Dieses Produkt ist in Deutschland sehr beliebt. Im eBay-Shop von Muchen Technology wurden fast 5.000 G9-Staubsauger verkauft, was eine gute Zahl in der Staubsaugerbranche ist und die Liebe der Verbraucher zu den Produkten widerspiegelt.

Einige Verbrauchermeinungen zu diesem Produkt sind im Kommentarbereich des eBay-Stores von Muchen Technology zu finden: "Dies ist mein viertes Gerät welches ich jetzt zu Hause habe und auch behalten werde. Der Sauger ist wirklich wertig verarbeitet und hat eine tolle Haptik." "Handlich, unabhängig, zeitsparend, leise... viele Dinge die auch andere Hersteller vorweisen können. Aber meiner Meinung nach hält keiner mit Xiaomi mit !Preis - Leistung Top." Kostengünstiger König und perfekte Sauberkeit sind die beiden meist kommentierten Aspekte.

Muchen Technology hat vier Vorteile des Xiaomi G9 Staubsaugers zusammengefasst:

Die 120AW starke Saugkraft des Xiaomi G9 sorgt dafür, dass Staub, Krümel, Haare, Müsli und Kaffeebohnen leicht aufgesaugt werden. Viele Kundenkommentare haben dies bestätigt. Die Saugkraft des G9 reicht aus, um alle Arten von Reinigungssituationen im Leben zu bewältigen. 2.500mAh-Akku, der bei voller Ladung bis zu 60 Minuten laufen kann und mit einem abnehmbaren Akku und zwei Akkus zum gleichzeitigen Aufladen ausgestattet ist. Durch die Verwendung des Ersatzakkus kann der Benutzer die Staubsaugerzeit auf 120 Minuten verdoppeln, und der Benutzer muss nicht das ganze Gerät wegwerfen, wenn der Akku beschädigt ist. Teilesammlung. Mini-Elektrobürste, Fugendüse, 2-in-1-Softbürste ... ......G9 eignet sich für verschiedene Reinigungsbereiche wie Klimaanlage, Tastatur, Sofa und Bett. Das V-förmige Design der Bürste auf dem Boden hilft dem Benutzer, das Verheddern der Haare auf der Reinigungsbürste zu vermeiden. G9 ist die perfekte Wahl, wenn Benutzer Haustiere zu Hause haben. Großer Preisvorteil. Seit seiner Einführung hat der G9 einen Preis von 160-190 Euro beibehalten.

Am Black Friday wird das Xiaomi G9 mit 139 Euro der günstigste Preis in diesem Jahr sein. Gleichzeitig können die 100 besten Käufer während des Black Friday einen 20 Euro Akku-Gutschein erhalten. Die Aktionszeit ist nur am 26. von 6:00-24:00 Uhr, bitte verpassen Sie es nicht.

