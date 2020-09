MÜNCHENER RÜCK - Anzeichen für weitere Rally

Münchener Rück . (Munich Re) AG - WKN: 843002 - ISIN: DE0008430026 - Kurs: 248,500 € (XETRA)

Die Aktie der Münchener Rück markierte am 17. Februar 2020 ein Hoch bei 284,20 EUR. Mit diesem Hoch erreichte die Aktie den höchsten Stand seit März 2002. Dieses Hoch liegt auch sehr nahe an einer potenziellen oberen Begrenzung der langfristigen Aufwärtsbewegung seit dem Frühjahr 2003.

Traden wie ein PROfi mit Guidants PROmax. Drei Musterdepots für kurz, mittel-und langfristig orientierte Anleger. 13 Experten mit verschiedenen Schwerpunkten. Inclusive Aktien-Screener und Godmode PLUS. Jetzt abonnieren!

Danach geriet der Wert massiv unter Druck und fiel innerhalb weniger Wochen auf die Unterstützung bei 141,15 EUR ab. Nach dem erfolgreichen Test dieser Unterstützung kam es zu einer schnellen Erholung auf 242,50 EUR. Nach diesem Hoch vom 05. Juni 2020 schwenkte die Aktie in eine Konsolidierung in einem aufsteigenden Dreieck ein. In den letzten Tagen pendelte sie um die ober Begrenzung dieses Dreiecks. Gestern kam es erstmals zu einer Tageskerze, die komplett oberhalb von 242,50 EUR liegt. Allerdings kletterte der Wert nicht auf ein neues Rallyhoch. Dieses stammt vom Montag und liegt bei 250,30 EUR.

Greifen die Bullen jetzt zu?

In der Aktie der Münchener Rück gibt es Anzeichen für eine weitere Rally. Ein Anstieg in Richtung 268,70 EUR bis 272,90 EUR und damit an bzw. in das Abwärtsgap vom 24. Februar 2020 wäre möglich. Dieses Szenario würde mit einem Anstieg über 250,30 EUR an Wahrscheinlichkeit gewinnen. Sollte der Wert allerdings unter 240,80 EUR abfallen, wäre der Ausbruchsversuch gescheitert und ein kurzfristiger Abverkauf in Richtung 222-223 EUR wäre möglich.

Zusätzlich lesenswert:

DEUTSCHE WOHNEN - Geht die Rally weiter?

Münchener Rück

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)