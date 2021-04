Münchener Rück verdient trotz Corona und Texas-Kältewelle mehr

München (Reuters) - Die Münchener Rück hat im ersten Quartal deutlich mehr Gewinn erwirtschaftet als von Analysten erwartet.

Der Nettogewinn habe sich im Vergleich zum Vorjahr auf rund 600 (211) Millionen Euro fast verdreifacht, teilte der weltgrößte Rückversicherer am Dienstag mit. Analysten hätten im Schnitt nur mit 466 Millionen Euro gerechnet. Das unerwartet gute Ergebnis sei unter anderen auf das Abschneiden der Erstversicherungs-Tochter Ergo zurückzuführen. Damit habe die Münchener Rück auch überdurchschnittlich hohe Belastungen durch Großschäden wettgemacht. Neben der Corona-Krise mussten Rückversicherer auch die Folgen einer ungewöhnlichen Kältewelle in Texas verkraften, die große Schäden an der Infrastruktur anrichtete.