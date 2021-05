Münchener Rück vs. BASF: Diese DAX-Dividendenaktie ist jetzt attraktiver!

Die DAX-Aktien der Münchener Rück und von BASF könnten beide grundsätzlich interessante Ausschütter sein. Alleine der Blick auf die Dividendenrenditen beider Aktien unterstreicht schließlich ein überproportionales Einkommenspotenzial.

Die Münchener Rück hat in diesen Tagen schließlich eine Dividende in Höhe von 9,80 Euro ausgezahlt. Gemessen an einem aktuellen Aktienkurs von 240,50 Euro (30.04.2021, maßgeblich für alle Kurse und fundamentalen Kennzahlen) läge die Dividendenrendite derzeit bei ca. 4,07 %. BASF hingegen zahlte 3,30 Euro aus, was bei einem Aktienkurs von 67,45 Euro einer Ausschüttungsrendite von 4,89 % entspräche.

Mit Blick auf die derzeitige Dividendenrendite hätte womöglich die BASF-Aktie im Moment die Nase vorn. Foolishe Investoren wissen jedoch: Das ist nur ein Teil einer DAX-Dividendenaktie. Unternehmensorientiert existieren weitere überaus relevante Faktoren. Vor allem gerade jetzt nach der Quartalsberichtssaison.

Eine erste DAX-Dividendenaktie, die jetzt eine besonders spannende Performance zeigt, ist die der Münchener Rück. Wie so oft ist der Aktie nach der Ex-Dividendenausschüttung ein wenig die Puste ausgegangen. Allerdings ist das nicht ungewöhnlich. Operativ scheint der DAX-Rückversicherer jedenfalls wieder zuzulegen.

Mit Blick auf auf das erste Quartal kommt die Münchener Rück jedenfalls auf einen Gewinn in Höhe von ca. 600 Mio. Euro. Das ist ein überaus relevantes Update, das es für das erste Quartal zu kennen gilt. Damit könnte das Management auf Zielkurs sein, in diesem Jahr nicht nur den Turnaround zu meistern, sondern auch auf einen Gewinn von 2,8 Mrd. Euro zu kommen. Wobei das Management dafür noch eine ganze Schippe drauflegen muss.

Trotzdem: Die Dividende scheint in Anbetracht eines solch operativen Erfolgs wieder sicherer zu sein. Im letzten Geschäftsjahr 2020 kam der DAX-Rückversicherer schließlich auf einen Gesamtgewinn von 1,2 Mrd. Euro, was einem Ergebnis je Aktie von 8,63 Euro entsprochen hat. Ein Wert, der zugegebenermaßen nicht ausreichend gewesen ist, um die Dividende zu decken.

Die Münchener Rück ist daher im Turnaroundmodus. Die nächsten Jahre sollen Ergebnisse und Dividende je Aktie zudem im mittleren einstelligen Prozentbereich steigen. Auch für dieses Ziel scheint der DAX-Rückversicherer definitiv auf Kurs zu sein.

BASF: Endlich! Nachhaltigere Dividende in Sicht

Die Aktie von BASF hat, wie wir eingangs gesehen haben, auch in diesem Jahr eine spannende Dividende ausgeschüttet. Mit fast 5 % Dividendenrendite gehört der DAX-Chemiekonzern inzwischen zu den Aktien mit den höchsten Dividendenrenditen. Wobei jetzt mit Blick auf das Quartalszahlenwerk das Risiko einer nicht nachhaltigen Dividende ausgepreist werden könnte.

BASF kam im ersten Quartal auf ein Ergebnis je Aktie von 1,87 Euro beziehungsweise von 2,00 Euro auf bereinigter Basis. Wenn das restliche Geschäftsjahr 2021 nur in Ansätzen so weitergeht, dürfte die Dividende von 3,30 Euro ab dem kommenden Jahr absolut nachhaltig sein.

Positiv: Das Management hat zuletzt weiterhin und trotz zweier Jahre, in denen die Dividende aus der Substanz gezahlt werden musste, die Ausschüttungssumme je Aktie zumindest konstant gehalten. Zuverlässige, nachhaltige Kapitalrückführungen bleiben damit ein starker Fokus. Foolishe Investoren könnten mit Blick auf die Bewertung und die Dividendenrendite daher womöglich noch auf einen Turnaround setzen.

Zwei attraktive DAX-Dividendenaktien …?

Die DAX-Dividendenaktien der Münchener Rück und von BASF könnten daher in einer spannenden Ausgangslage sein. Der DAX-Rückversicherer könnte von einem moderaten Wachstumskurs profitieren. Der Chemiekonzern hingegen ist in einem operativen Turnaround-Modus. Welches Gesamtpaket dir attraktiver scheint? Vielleicht Geschmackssache im Hinblick auf das, was man sucht.

