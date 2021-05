Münchener Rück will im Kerngeschäft stärker wachsen

München (Reuters) - Die Münchener Rück schraubt ihre Erwartungen für das Volumen im Kerngeschäft nach oben.

Für das Gesamtjahr rechnet der weltgrößte Rückversicherer nun mit Bruttobeiträgen von 57 (bisher 55) Milliarden Euro, davon 39 (bisher 37) Milliarden Euro in der Rückversicherungs-Sparte. An der Gewinnprognose von 2,8 Milliarden Euro hält der Konzern fest, wie er am Donnerstag mitteilte. Bei der Neuverhandlung der Verträge zum 1. April - vor allem in Asien - zeichnete die Münchener Rück mit rund 2,3 Milliarden Euro 17 Prozent mehr Geschäft, wobei die Preise im Schnitt um 2,4 Prozent stiegen. Bei der Erneuerungsrunde im Juli werde sich das Marktumfeld weiter verbessern, hieß es ausblickend.