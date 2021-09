Mutmaßlicher Rechtsextremist in Verteidigungsministerium enttarnt

Berlin (Reuters) - Im Bundesverteidigungsministerium ist ein mutmaßlicher Rechtsextremist enttarnt worden.

Das Ministerium bestätigte am Mittwoch einen entsprechenden "Spiegel"-Bericht. Bei der Person handele es sich um einen zivilen Beschäftigten, sagte ein Sprecher in Berlin. Weitere Angaben wollte er mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht machen. "Spiegel" berichtete, die Person sei vom Militärischen Abschirmdienst MAD der Bundeswehr enttarnt worden. Sie habe Zugang zu sensiblen Daten gehabt. Der Ministeriumssprecher betonte, Extremismus habe weder in der Bundeswehr noch im Ministerium einen Platz. Der Fall zeige aber, dass die Maßnahmen der Regierung griffen.