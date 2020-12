MVV Energie erhöht die Dividende

Der Mannheimer Energieversorger MVV Energie (ISIN: DE000A0H52F5) will seinen Aktionären für das Geschäftsjahr 2020 (1. Oktober 2019 – 30. September 2020) eine Dividende in Höhe von 0,95 Euro ausbezahlen, wie am Mittwoch berichtet wurde. im Vergleich zum letzten Geschäftsjahr (0,90 Euro) ist dies eine Anhebung um 0,05 Euro.

Beim derzeitigen Börsenkurs von 25,30 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 3,75 Prozent. Das Jahresergebnis weist bei moderat gesunkenen Umsatzerlösen ein bereinigtes operatives Ergebnis (Adjusted EBIT) in Höhe von 233 Millionen Euro aus, wie weiter mitgeteilt wurde. Zuletzt war MVV Energie von einem Adjusted EBIT auf Vorjahresniveau (225 Millionen Euro) ausgegangen.

Das vollständige Jahresergebnis stellt der Konzern am 10. Dezember 2020 im Rahmen der diesjährigen Bilanz-Pressekonferenz vor. Das Unternehmen beschäftigt rund 6.100 Mitarbeitern und erzielte im Geschäftsjahr 2019 einem Umsatz von rund 4 Mrd. Euro. Operativ ist MVV Energie in Deutschland, Großbritannien und in der Tschechischen Republik aktiv.

Redaktion MyDividends.de