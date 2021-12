Mythos unter der Lupe: Drucken Banken Geld ohne Ende? | Börse Stuttgart

Was machen Finanzprofessor Holger Graf und Richy am liebsten? Na klar, sie spielen eine Runde „Myth Busters“ – und widmen sich dabei heute der Frage, ob die Banken eigentlich wirklich so viel Geld drucken, wie immer behauptet wird. Stecken vielleicht doch die Notenbanken dahinter? Und wie steht es eigentlich um das Inflations-Gespenst, das derzeit wieder durch die Medien geistert? Film ab...