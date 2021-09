Nach dem Verfallstag, Inflation und Zinsen, Kernthema Cybersecurity mit Zscaler, Secunet, Checkpoint

Replaced by the video

Aus diesem Anlass schauen wir auf die Inflation und die mögliche Entwicklung bei den Zinsen. Dazu hat unser Händler Veith einige Zitate recherchiert, die man als Anhaltspunkte der Argumentation kennen sollte.

Das Schwerpunktthema auf der Aktienseite wurde von einem Kommentar angeregt. Es geht um Cybersecurity und deren Vertreter am Aktienmarkt. Teilen Sie uns gern weitere Wünsche mit!

Zscaler, Checkpint Software, Secunet, Crowdstrike Holdings und Okta Inc werden näher vorgestellt. Dazu noch ein ETF, der den Sektor breit gestreut abdeckt. Dies sind die Einstiegspunkte:

00:00 - Intro 00:52 - Blick auf Aktienmarkt und Rohstoffe 03:02 - Inflation im Blick: Veith im Interview 06:25 - Die Situation mit den Zinsen 09:50 - Kernthema Cybersecurity - einige Beispiele

17:09 - Aktien aus dem Sektor 17:46 - Secunet als Urgestein aus Deutschland 22:45 - Checkpoint Software aus Israel für die Cloud 24:55 - Okta Inc für die Identitätssicherung 28:33 - Reaktion auf Cyberangriffe mit CrowdStrike Holdings 30:15 - Schon bekannt? Zcaler für Netzwerke im Netzwerk 32:00 - HACK ist ein großer ETF aus dem Sektor

Kommen Sie bestens informiert mit TRADERS´ media GmbH und der LS Exchange in das Wochenende. Am Montag sind wir wieder in der Vorbörse mit einem Livestream für Sie da.

Zugehörige Wertpapiere: em Verfallstag, Inflation und Zinsen, Kernthema Cybersecurity mit Zscaler, Secunet, Checkpoint