Nach fehlenden Maßnahmen: China bringt Corona-Hilfe nach Weißrussland

MINSK (dpa-AFX) - Trotz demonstrativer Gelassenheit in der Coronakrise hat sich Weißrussland (Belarus) nun von China Hilfslieferungen im Kampf gegen den hochansteckenden Virus liefern lassen. Mehr als 2000 Tests, Schutzanzüge, Infrarot-Thermometer und auch Handschuhe seien am Mittwochabend in der Hauptstadt Minsk eingetroffen, berichtete der Staatssender Belarus 1. Eine weitere Hilfslieferung in die Ex-Sowjetrepublik soll in den kommenden Tagen folgen. Zudem will China auch Experten und Ärzte zur Unterstützung nach Minsk schicken.

Die Führung in Minsk hatte trotz nationaler und internationaler Kritik kaum Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus getroffen und das Problem sogar geleugnet. Sogar Fußballspiele wurden weiter vor großem Publikum ausgetragen. Der autoritär regierende Präsident Alexander Lukaschenko hatte zuletzt die Gefahr einer Ansteckung heruntergespielt und sie öffentlich als "Psychose" bezeichnet. Das Vorgehen sorgte auch bei der Bevölkerung für Unmut. Fangruppen riefen deshalb dazu auf, nicht mehr ins Stadion zu gehen.

Nach offiziellen Angaben haben sich in dem osteuropäischen Land bis Donnerstag 163 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert. Zwei Menschen starben an der dadurch ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19./thc/DP/jha