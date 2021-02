Nähert sich der DAX der 14.000 an? Negative Zahlen von Beiersdorf und Palantir, RioTinto dagegen TOP

Replaced by the video

Vorbörslich notiert der DAX um 14.055 Punkte und damit auf dem Stand von gestern Abend.

Die Aktien von Beiersdorf sind heute unter Druck. Der Lockdown ist dort direkt spürbar, vor allem im Umsatz mit Deos, wie unser Händler hier anführte. Wie bei Unilever sind entsprechende Produkte weniger nachgefragt, könnten aber mit Beendigung des Lockdowns Potenzial bieten.

Als Randnotiz gehen wir noch einmal auf Palantir ein. Das Unternehmen für Sicherheits-Software und deren Auswertung hatte gestern enttäuschende Zahlen vorgelegt. Dennoch ist heute Morgen ein Gewinn in der Aktie zu sehen. Dies lag an einer Meldung zur Kooperation mit Rio Tinto.

Der weltweit führende Bergbau- und Metallkonzern Rio Tinto hob die Dividende an. In Summe erhalten Aktionäre 5,57 Dollar ausgezahlt, was einer Ausschüttungsquote von 72 Prozent entspricht.

Die Aktien haben bereits eine sehr gute Entwicklung in den letzten Monaten vollzogen.

