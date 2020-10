NASDAQ 100 Index: Konsolidierung beendet

Mit Pauken und Trompeten hat sich der wichtigste Technologieindex der USA NASDAQ 100 zu Beginn dieser Handelswoche wieder in seinen ursprünglichen Aufwärtstrend bestehend seit Mitte April aufwärts begeben und unterstreicht damit die Stärke der Technologiebranche. Die Konsolidierung der letzten Wochen konnte damit beendet werden, jetzt dürfte es um einen direkten Gipfelsturm gehen.

Die Outperformance von US-Technologiegiganten bleibt die Triebfeder der US-Wirtschaft, allen voran die FAANG-Aktien konnten zu Beginn dieser Handelswoche wieder deutlich zugewinnen und sich auf frische Mehrwochenhochs aufwärts begeben. Die wenigen Einzelwerte pushten natürlich auch den NASDAQ 100 Index aufwärts, der Kursanstieg über 11.500 Punkte und somit eine wichtige Triggerlinie für den erfolgreichen Abschluss des Bodens aus September wurde dynamisch überwunden.

Damit deuten sich auf kurzfristiger Basis nun ein direkter Gipfelsturm sowie Kursgewinne an 12.439 Punkte an. Solltet die Aufwärtsdynamik ungebrochen bleiben und der Index darüber auf Wochenschlusskursbasis ansteigen können, kämen weitere Zugewinn an 13.233 Punkte ins Spiel und dürfte dadurch mittelfristige Long-Signale auslösen.

Die andere Seite der Medaille könnte allerdings auch ein Doppelhoch in Bereich der aktuellen Rekordstände hervorbringen, wenn der Index daran abprallen und sich unter die Septembertiefs begeben sollte. Dies wäre mittelfristig ein bärisches Signal, hierdurch würde sich eine längere Konsolidierung sogar auf das Unterstützungsniveau um 8.800 Punkten andeuten. Erste Station dürfte in diesem Szenario allerdings der 200-Tage-Durchschnitt bei aktuell 10.006 Punkten bilden.

Nasdaq 100 (Tageschart in Punkten) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 12.204 // 12.300 // 12.439 // 12.510 // 12.697 // 12.882 Unterstützungen: 12.000 // 11.727 // 11.500 // 11.250 // 10.910 // 10.677

