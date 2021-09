NASDAQ 100 vor Korrektur? Diese Aktie ist meine Top-Wahl

Steht der NASDAQ 100 vor einer größeren Korrektur? Vielleicht, mit Sicherheit können wir das natürlich nicht sagen. Allerdings könnte es ein wenig Volatilität geben, vor allem mit Blick auf die Performance zum Ende der vergangenen Woche.

Wie es heißt, hat der NASDAQ 100 zuletzt wohl den größten Verlust seit dem Monat Mai eingefahren. Natürlich ist das jedoch kein Alarmsignal. Nein, sondern ein Indikator dafür, um sich inzwischen wieder auf die Lauer zu legen. Günstige Top-Aktien könnten wieder mit einem Discount bepreist werden.

Falls du dich auf die Lauer legen möchtest: Hier ist meine Top-Wahl aus dem NASDAQ 100. Möglicherweise auch ein spannender Kandidat für dich. Wie gesagt: Langfristig orientiert.

NASDAQ 100 in der Korrektur? Meine Top-Aktie

Wenn der NASDAQ 100 nachgeben sollte und viele Aktien mit einem Discount bepreist werden, könnte die Mercadolibre-Aktie eine spannende Möglichkeit sein. Zumindest für mich ist diese Aktie als Mitglied dieses Tech-Index unternehmensorientiert interessant.

Vielleicht ein Hinweis: Die Mercadolibre-Aktie konnte in den letzten fünf Handelstagen um ca. 2,4 % zulegen. Eine solide Performance in einem schwachen Zeitraum. Allerdings ist es natürlich nicht das, was uns als Foolishe Investoren interessiert.

Nein, hinter diesem spannenden Kandidaten aus dem NASDAQ 100 steckt eine Geschichte, die dem Erfolgsmodell von Amazon oder PayPal gleichen könnte. In Lateinamerika entwickelt sich der Konzern zum führenden E-Commerce-Akteur sowie digitalen Zahlungsdienstleister. Die bisherigen operativen Hochburgen befinden sich in Brasilien, Argentinien und Mexico. Raum zum Expandieren in einem Gesamtmarkt mit über 600 Mio. Verbrauchern ist daher gewiss noch vorhanden.

Die Wachstumsgeschichte hinter Mercadolibre ist dabei intakt. Mit einem Umsatzwachstum von 102 % im letzten Quartal und einem Quartalsumsatz in Höhe von 1,7 Mrd. US-Dollar ist die Ausgangslage jetzt interessant. Noch immer befinden wir uns in einer beschleunigten Wachstumsphase. Aber auch das Volumen und der Umsatz ist inzwischen groß. Das Gross Merchandise Volume liegt schließlich bei 7,0 Mrd. US-Dollar. Wohingegen das Payment Volume bei 17,5 Mrd. US-Dollar liegt.

Für mich eine interessante Wahl

Sollte der NASDAQ 100 daher korrigieren und die Mercadolibre-Aktie zu diesem Kreis einbrechender Aktien dazuzählen, wäre sie für mich definitiv spannend. Auch heute ist die Aktie nicht zu teuer. Für zwei Megatrends beläuft sich die Marktkapitalisierung schließlich auf 93,7 Mrd. US-Dollar. Ohne Zweifel nicht klein. Aber: Für 600 Mio. potenziell adressierbare Kunden könnte dieses Bewertungsmaß noch vergleichsweise klein sein.

Langfristig orientiert setze ich jedenfalls auf Mercadolibre, schon heute. Allerdings würde ich den Einsatz innerhalb einer Korrektur durchaus noch einmal erhöhen.

