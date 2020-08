NASDAQ 100 - Wird der Bulle jetzt auf die Hörner genommen?

Nasdaq-100 - WKN: A0AE1X - ISIN: US6311011026 - Kurs: 11.125,44 Pkt (NASDAQ)

In den vergangenen Monaten gelang der Käuferseite beim Nasdaq 100 Index eine astreine V-Umkehr ausgehend von einem Ausverkaufstief bei 6.771 Punkten. Anfang Juni wurde bereits das bisherige Rekordhoch bei 9.736 Punkten durchbrochen und das Allzeithoch in den folgenden Wochen zunächst bis auf 11.069 Punkte geschraubt. An dieser Stelle setzte noch am gleichen Tag eine scharfe Gegenbewegung ein, die zum Auftakt für eine kurzfristige Korrektur wurde. Diese konnte jedoch auch trotz einer zweiten Verkaufswelle über der Unterstützung bei 10.306 Punkten verbleiben und damit ein größeres bärsiches Signal verhindert werden. In der vergangenen Woche löste sich der Index bereits wieder von diesem Tief und stieg dynamisch über das neue Rekordhoch und an den Bereich des charttechnischen Kursziels bei 11.147 Punkten an.

Erste bärische Signale unterhalb von 10.900 Punkten

Oberhalb der Unterstützungen bei 10.750 und 10.900 Punkten ist die Rally beim Nasdaq weiter auf allen Ebenen intakt und auch ein Anstieg über 11.147 Punkte könnte kurzfristig an ein weiteres internes Kursziel der laufenden Aufwärtswelle bei 11.196 Punkten führen. Allerdings wird die Luft selbst für die starken Bullen dünner und erst bei Kursen deutlich über 11.200 Punkten wäre eine Rallyfortsetzung bis 11.650 Punkte wahrscheinlich.

Scheitern die Bullen dagegen an der 11.147 Punkte-Marke, könnte es direkt zu einem Rücksetzer unter 10.900 Punkte kommen. Wird in der Folge auch der Support bei 10.750 Punkten unterschritten, wäre die jüngste Kaufwelle neutralisiert und erst nach einer Korrektur bis 10.370 und 10.306 Punkten mit einer Fortsetzung des Aufwärtstrends zu rechnen. Unterhalb von 10.306 Punkten stünde dagegen ein Abverkauf bis 9.736 Punkte an.

Nasdaq-100 Chartanalyse (Tageschart)

