NASDAQ BIOTECH INDEX - Hier geht heute die Post ab!

NASDAQ Biotechnology Index - WKN: 617026 - ISIN: XC0006170267 - Kurs: 4.449,12 Pkt (NASDAQ)

Während in den USA noch eifrig Stimmen ausgezählt werden und das Endergebnis der US-Präsidentschaftswahl noch nicht feststeht, hat sich der Markt bereits eine Meinung gebildet: Die Indizes explodieren weiter nach oben. Die Wall Street scheint erleichtert zu sein, dass selbst im Falle eines Präsidenten Joe Biden die Republikaner mit einer voraussichtlichen Mehrheit im Senat noch ein gehöriges Wort mitzureden haben. Die Deckelung von Medikamentenpreisen, wie es Biden angekündigt hat, könnte damit schwerer durchzuboxen sein. Das beflügelt heute die Kurse von Biotech- und Pharmatiteln. Doch es spielt noch ein zweiter Punkt mit hinein.

Denn die Aktie von Biogen explodiert heute um 50 %. Das Biotech-Schwergewicht steht am Freitag vor einer wichtigen Panelentscheidung. Experten werden dann eine Empfehlung abgeben, ob das Alzheimermedikament Aducanumab zugelassen werden soll oder nicht. Die zuletzt veröffentlichten FDA-Statements klangen vielversprechend. Es bleibt bei dieser Aktie aber ein heißer Ritt. Sollte Aducanumab im kommenden Jahr die Zulassung erhalten, wäre das ein Meilenstein für Biogen, Alzheimerpatienten und die gesamte Biotech-Branche. Denn über Jahrzehnte war ein Forschungsprojekt nach dem anderen an dieser schweren Krankheit gescheitert.

Der Blick auf den Sektorindex Nasdaq Biotech Index fällt daher vielversprechend aus. Exakt am Ausbruchslevel bei 4.033 Punkten drehte der Index am Freitag ein und heute gehörig auf. Ein kleines Gap im Chart bei 4.470 Punkten ist nahezu geschlossen. Gelingt nun der Ausbruch über das Zwischenhoch und zugleich den Abwärtstrend seit Juli bei 4.546 Punkten, wäre der Weg frei für neue Allzeithochs. Ein Projektionsziel liegt bei rund 5.200 Punkten. Absicherungen bieten sich, wie bei so vielen Basiswerten aktuell, unter dem Tief bei 4.033 Punkten an.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)