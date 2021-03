NASDAQ wie ein Lichtschalter - und Boeing, DocuSign, Alibaba

Replaced by the video

Der Nasdaq erinnert an einen Lichtschalter, der wild an und aus geknipst wird. Technisch ist der Index in weiterhin schwierigen Gewässern. Wir befinden und unter dem 50-Tagesdurchschnitt und am oberen Ende des Abwärtstrends. Neben den schwierigen Vorjahresvergleichen, hängt der Tech-Sektor am Tropf des Rentenmarktes. Die Renditen der US-Staatsanleihen ziehen an, angefacht durch die robuste Wirtschaft, anziehende Inflationserwartungen und den auf Pump finanzierten Stimulus.