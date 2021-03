NASDAQ100 Index - Warten auf den FOMC-Entscheid

Nasdaq-100 - WKN: A0AE1X - ISIN: US6311011026 - Kurs: 13.152,28 Pkt (NASDAQ)Rückblick:

Der Hightech-Index konnte sich in den vergangenen Tagen wieder deutlich erholen und den EMA50 im Tageschart überwinden. Im Gegensatz zum Dow Jones Industrial Average ist der Index allerdings deutlich von einem Allzeit hoch entfernt. Das Tageshoch gestern korrespondierte mit dem Horizontalwiderstand im Bereich der 13.300 Punkte Marke. Die anschließende Doji-Tageskerze gestern zeigt kurzfristig Unentschlossenheit im Markt im Vorfeld des heute Abend anstehenden Zinsentscheids der US Notenbank.

Ausblick:

Ein Ausbruch per Tagesschlusskurs über den Widerstand bei 13.300 Punkten würde neues Aufwärtspotenzial in Richtung des bisherigen Allzeithochs generieren. Ein Scheitern am genannten Widerstand sollte hingegen die nächste größere Verkaufswelle einleiten. Diese könnte den Index schnell wieder in den Bereich um 12.000 Punkte führen.

Das Zünglein an der Waage könnte bereits der heute Abend anstehende Zinsentscheid der Federal Reserve und die anschließende Pressekonferenz von und mit Jerome Powell werden.

Es bleibt beziehungsweise wird spannend.

Nasdaq100 Chartanalyse (1D-Chart)

