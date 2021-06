Nato sieht China als "systemische Herausforderung"

Brüssel (Reuters) - Die Nato sieht im Vorgehen Chinas in politischen, wirtschaftlichen und militärischen Fragen für sich "systemische Herausforderungen".

Diese Formulierung findet sich im jüngsten Entwurf für die Erklärung des Gipfels der Allianz am Montag. Reuters konnte den Entwurf einsehen. Die Erklärung wollen die Staats- und Regierungschefs der 30 Mitgliedstaaten zum Abschluss des Gipfels verabschieden.

"Chinas erklärte Ambitionen und selbstbewusstes Verhalten stellen systemische Herausforderungen für die regelbasierte internationale Ordnung und relevante Bereiche der Sicherheit der Allianz dar", heißt es in dem Entwurf. Zudem wird darin kritisiert, dass China sein nukleares Waffenarsenal schnell erweitere, seine Truppen auf undurchsichtige Weise modernisiere und mit Russland militärisch zusammenarbeite.

Die sieben führenden Industriestaaten (G7) hatten auf ihrem Gipfel am Wochenende im englischen Cornwall die Menschenrechtslage in China kritisiert und dabei die Region Xinjiang und Hongkong genannt. Zudem forderten sie eine Untersuchung über die Herkunft des Coronavirus. Die chinesische Botschaft in London sprach daraufhin von einer Verdrehung der Fakten. "Chinas Ruf darf nicht verleumdet werden", erklärte die Botschaft am Montag.