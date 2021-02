NatWest rutscht in die roten Zahlen - Rückzug aus Irland

London (Reuters) - Nach einem Verlust im vergangenen Jahr zieht sich die britische Bank NatWest aus Irland zurück.

Der Verkauf der Tochter Ulster Bank soll die Kosten senken und die Struktur des Geldhauses, das bis Mitte 2020 Royal Bank of Scotland hieß, vereinfachen. Kredite im Volumen von vier Milliarden Euro sollen an Allied Irishs Banks übertragen werden, wie das Institut am Freitag ankündigte. Vorstandschefin Alison Rose baut das Institut seit ihrem Antritt Ende 2019 um.

Im vergangenen Jahr erwirtschafte NatWest einen Verlust vor Steuern von 351 Millionen Pfund. Das war zwar ein geringeres Minus als Analysten erwartet haben, 2019 hatte aber noch ein Vorsteuergewinn von 4,2 Milliarden Pfund in den Büchern gestanden. Die Investoren sollen trotz des Verlusts eine Dividende von drei Pence je Aktie erhalten. Das dürfte vor allem dem Staat gefallen, er ist mit 62 Prozent größter Aktionär von NatWest. Das Institut musste während der globalen Finanzkrise von der britischen Regierung aufgefangen werden.