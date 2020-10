Nel ASA: Beteiligungsfirma Everfuel will mittels Privatplatzierung an die Börse – Kann Nel profitieren?

Neuigkeiten rund um den Wasserstoff-Highflyer Nel ASA. Laut Medienberichten will das dänische Wasserstoff-Unternehmen Everfuel A/S mittels einer Privatplatzierung an die Börse. Laut Mitteilungen will das Unternehmen bis zu 13,2 Millionen neuer Aktien privat platzieren und im Merkur-Handelssegment der Börse in Oslo listen lassen. Der Ausgabepreis soll umgerechnet bei rund zwei Euro je Aktie liegen.

Warum ist das für Nel interessant?

Nel Asa hält einen Anteil von 19,9 Prozent an Everfuel und habe sich bereits verpflichtet, Anteile an der Privatplatzierung in Höhe von rund 0,8 Mio. EUR zu zeichnen. Everfuel war im vergangenen Jahr im Rahmen eines Spin-Offs aus dem Unternehmen ausgegliedert worden.

Somit kann Nel indirekt an dem Erfolg des ausgegliederten Unternehmens profitieren. Everfuel konzentriert sich mit dem Angebot von Wasserstoff-Stationen darauf, eine Lieferkette für Wasserstoff anzubieten und richtet sich direkt an Endverbraucher des Kraftstoffes wie Betreiber von Bussen, Taxis und Lastwagen, aber auch an weitere Kunden, die an emissionsfreiem Kraftstoff interessiert sind, beispielsweise aus der Industrie.

Auf den Kurs der Nel-Aktie konnte die Nachricht bis jetzt keinen positiven Einfluss nehmen, denn das Papier liegt im heutigen Handel mit knapp 1,8 Prozent im Minus bei 1,72 Euro. Damit bewegt sich die Aktie weiter in der Spanne zwischen der 50- und der 21-Tage-Trendlinie. Aus Sicht von drei Monaten beläuft sich das Minus auf knapp 15 Prozent.

onvista-Redaktion

Titelfoto: Anusorn Nakdee / Shutterstock.com

