Nel: Jahresstart reißt Anleger nicht vom Hocker – Aktie verliert nach Q1-Zahlen klar

Nachdem der norwegische Wasserstoffspezialist im ersten Quartal einige interessante Neubestellungen und Kooperationen vermeldet hatte, war die Erwartungshaltungen an Nel bezüglich des Jahresstarts wohl etwas zu optimistisch. Sowohl Umsatz als auch beim operativen Verlust wurden die Erwartung verfehlt. Zum einen deutlich, zum anderen nur leicht. Aber es heißt nicht umsonst: Dicht daneben ist auch vorbei! Nel muss jetzt wieder einen Gang zulegen, um nicht ein wenig in Vergessenheit zu geraten.

Umsatz klar niedriger als erwartet – Lichtblick immer gleich

In den ersten drei Monaten des laufenden Jahres erlösten die Norweger 126,5 Millionen Norwegische Kronen (11,4 Millionen Euro). Damit lag der Umsatz nur leicht über dem Vorjahreswert von 122,4 Millionen Kronen (11,08 Millionen Euro) und klar unter den Schätzungen der Experten. Die Analysten hatten eine dynamischere Geschäftsentwicklung auf ihren Zetteln. Demnach sollten die Einnahmen bei 154 Millionen Kronen (fast 14 Millionen Euro) liegen.

Beim bereinigten EBITDA verfehlte Nel nur knapp die Schätzungen. Der Wasserstoff-Spezialist schrieb einen Verlust von 41,7 Millionen Kronen (etwa 3,8 Millionen Euro). Die Analysten hatte den Wert mit 40,4 Millionen (3,65 Millionen Euro) ein kleines Stück besser erwartet.

Damit bleibt – fast schon wie gewohnt – der Auftragseingang die einzig fantasievolle Kennziffer in den Zahlen für das erste Quartal. Er stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 46 Prozent an auf 590 Millionen Kronen (etwas mehr als 53 Millionen Euro.

Zahlen kein unbedingtes Kaufargument

Nach Veröffentlichung des Jahresstartes ist die Aktie von Nel über drei Prozent ins Minus gerutscht. Die Lage bei den Norwegern scheint immer ähnlich zu sein. Die Auftragsbücher sind prall gefüllt, bei den restlichen Kennziffern geht allerdings die Dynamik immer mehr verloren. Sollten nicht bald weitere Aufträge ins Haus flattern, dann könnte die Anleger auch die Geduld mit dem riskanten Wert aus der Wasserstoffbranche verlieren. Seit dem ersten Januar hat das Papier von Nel rund 20 Prozent an Wert gewonnen.

Andere Aktien aus der Branche haben sich seit Jahresanfang deutlich besser geschlagen. Das Papier von ITM Power hat sich zum Beispiel mehr als verdoppelt und auch die Aktie von PowerCell kommt auf ein Plus von deutlich mehr als 50 Prozent.

Redaktion onvista

